Росалкогольрегулирование потратит 5,5 млн рублей на выявление синтетического спирта в напитках

08:18, 15 февраля 2017, ПАИ

В апреле 2017 года Росалкогольрегулирование (РАР) объявит конкурс на проведение исследования характеристик компонентов синтетического этанола, которое позволит обнаруживать его присутствие в алкогольных напитках. Как пишет газета «Известия», на исследование планируется выделить до 5,5 млн рублей.

Как пояснили в пресс-службе надзорного органа, эта методика планируется к разработке в целях исключения возможности использования синтетического спирта в алкогольной продукции, а также в качестве аналитического инструмента государственного контроля.

«Наличие такой методики позволит определять незаконное применение синтетического спирта в любых видах алкогольной продукции», — сказали в РАР.

Речь идет об обнаружении в напитках технического этилового спирта, полученного химическим способом, а не из пищевого сырья. Использовать его в напитках запрещено, однако соблюдение нормы практически не контролируется, поскольку существующие способы поиска «синтетики» либо слишком дороги, либо недостаточно точны, пишет источник.