15 февраля вспоминают россиян, исполнявших служебный долг за рубежом

08:26, 15 февраля 2017, ПАИ

15 февраля отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, пишет сalend.ru.

Памятная дата отмечается с 2011 года, она была утверждена Федеральным законом № 320-ФЗ «О внесении изменений в статью 1.1 ФЗ «О Днях воинской славы и памятных датах России», подписанным президентом РФ 29 ноября 2010 года.

15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Новая памятная дата установлена, чтобы напомнить об этом событии, а также в память о более 14 тысячах советских солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской войны. Многие историки и аналитики называют войну в Афганистане самым жестоким и кровопролитным полем боя, развернутым после Великой Отечественной войны.

В январе 1980 года чрезвычайная сессия Генеральной Ассамблеи ООН осудила ввод советских войск в Афганистан — это решение было названо агрессией. Но, как известно, в Советском Союзе долгие годы правда об афганской войне скрывалась, солдат и офицеров называли нейтральным словом «интернационалисты», умалчивая истинную роль участников военной кампании.

В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, вспоминают не только ветеранов войны в Афганистане, но и соотечественников, принимавших участие в более чем 30 вооруженных конфликтах за пределами страны. 25 тысяч россиян отдали свои жизни во время исполнения служебного долга.

Основными военными конфликтами, в которых принимали участие советские и российские военные, были войны в Корее и Вьетнаме, Сирии и Египте, Мозамбике и Анголе. События новейшей истории свидетельствуют о том, что российские военнослужащие направлялись в «горячие точки» республик бывшего СССР, в Югославию. Со времени второй мировой войны более полутора миллионов россиян приняли участие в боевых действиях за рубежом.

Сегодня в честь этой памятной даты традиционно во многих российских городах проходят торжественные мероприятия, митинги и акции, с участием ветеранов боевых действий, представителей власти, общественности и учреждений военно-патриотического воспитания молодежи.