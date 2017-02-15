Мужчина погиб на пожаре в невельской деревне Барканы
14 февраля в деревне Барканы Невельского района из-за короткого замыкания электропроводки выгорел изнутри жилой дом, огнем повреждена кровля. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области, 73-летний хозяин жилища обнаружен погибшим.
Кроме того, вчера в деревне Новоселье Стругокрасненского района сгорел жилой дом. Причина случившегося — нарушение правил безопасности при устройстве печи.
Также 15 февраля в 00:50 из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электроплиты жилой дом сгорел в деревне Федорково Великолукского района.