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Общество

В Себежском районе заключенные колонии №3 исповедались и причастились

14 февраля в храме святой великомученицы Анастасии Узорешительницы поселка Идрица (Себежский район), расположенном на территории ФКУ исправительной колонии №3 УФСИН России по Псковской, состоялась божественная литургия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Великолукской епархии.

Фото с luki-eparhia.ru

Богослужение совершили настоятель храма святителя Николая села Зародище протоиерей Владимир Пурин и настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери поселка Идрица иерей Виталий Николаев.

Участие в богослужении приняли 50 заключенных, а также сотрудники регионального УФСИН. Многие из заключенных исповедовались и причастились.

По окончании литургии клирики обратились к молящимся с проповедью, поздравив участников богослужения с грядущим праздником Сретения Господня.

Напомним, что храм святой великомученицы Анастасии Узорешительницы на территории исправительной колонии №3 был построен 15 лет назад по инициативе руководства учреждения. Первая божественная литургия архиерейским служением состоялась в храме 4 января 2016 года, в день памяти святой Анастасии Узорешительницы.

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