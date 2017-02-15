В Себежском районе заключенные колонии №3 исповедались и причастились

08:45, 15 февраля 2017, ПАИ

14 февраля в храме святой великомученицы Анастасии Узорешительницы поселка Идрица (Себежский район), расположенном на территории ФКУ исправительной колонии №3 УФСИН России по Псковской, состоялась божественная литургия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Великолукской епархии.

Богослужение совершили настоятель храма святителя Николая села Зародище протоиерей Владимир Пурин и настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери поселка Идрица иерей Виталий Николаев.

Участие в богослужении приняли 50 заключенных, а также сотрудники регионального УФСИН. Многие из заключенных исповедовались и причастились.

По окончании литургии клирики обратились к молящимся с проповедью, поздравив участников богослужения с грядущим праздником Сретения Господня.

Напомним, что храм святой великомученицы Анастасии Узорешительницы на территории исправительной колонии №3 был построен 15 лет назад по инициативе руководства учреждения. Первая божественная литургия архиерейским служением состоялась в храме 4 января 2016 года, в день памяти святой Анастасии Узорешительницы.