На рынках Пскова и Невеля обнаружена подсанкционная продукция

09:04, 15 февраля 2017, ПАИ

14 февраля сотрудники Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям провели рейды на рынках в городах Пскове и Невеле. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате специалисты выявили факты реализации свежей хурмы, выращенной в Испании, и яблок происхождения Польши, которые Указом президента РФ запрещены к ввозу. В отношении этой продукции общим весом 83,5 кг приняты меры в соответствии с законодательством РФ.

Также сотрудники Россельхознадзора установили 4 нарушения законодательства в области карантина растений в части неизвещения о поступлении подкарантинной продукции на территорию Псковской области. Виновные привлечены к административной ответственности.