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Общество

Служащие псковского управления автодорожного надзора предоставили недостоверные сведения о доходах

19 служащих Управления государственного автодорожного надзора по Псковской области предоставили недостоверные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Так, один из служащих не указал источники дохода по предыдущему месту работы в сумме 165 тыс. рублей, другой - не отразил принадлежащий ему на праве собственности земельный участок. Четыре человека не представили сведения об имеющихся у них транспортных средствах.

В этой связи прокурор области внес в адрес начальника Управления представление с требованием устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

«Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона в части организации работы по противодействию коррупции устранены, 14 служащих привлечены к дисциплинарной ответственности за предоставление недостоверных сведений о доходах за 2015 год», - констатировали в надзорном органе.

Всего в 2016 году прокуратура региона вскрыла более 600 таких нарушений закона, 125 лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности.

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