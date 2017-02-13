Псковский музей-заповедник провёл акцию «Влюблённые в искусство»

10:36, 15 февраля 2017, ПАИ

Псковский музей-заповедник отпраздновал День Святого Валентина акцией «Влюблённые в искусство». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея, основные события происходили в залах картинной галереи.

Вечер начался с мини-экскурсии «О моде и не только…», во время которой посетители музея смогли рассмотреть полотна старых мастеров, на которых изображены нарядные женщины.

После чего прямо в картинной галерее состоялся «показ мод» столетней давности: будущие дизайнеры - студентки Псковского политехнического колледжа, которые занимаются в фольклорной студии, устроили дефиле костюмов в русском стиле, созданных их преподавательницей, художником Людмилой Яковлевой.

Сразу после этого «влюблённых в искусство» пригласили на первый этаж галереи, где старший научный сотрудник Псковского музея-заповедника Наталья Кушакова выступила перед ними с «эссе-иллюстрацией» под названием «Цветные сны Марка Шагала».

В другом зале картинной галереи началась лекция «Революция в умах», посвящённая столетию Октябрьской революции. Заведующая музейным отделом «Псковский кремль» Жанна Аракчеева рассказал собравшимся, как происходила революция семейных отношений, кто из её вдохновителей ратовал за обобществление женщин и свободу нравов, как это раскрепощение происходило и почему распределение женщин «по талонам» привело к небывалому росту беспризорности.

«Мини-экскурсия «Путаный разум» по персональной выставке псковского художника Анатолия Жбанова подготовила «влюблённых в искусство» к следующему пункту праздничной музейной программы. Кульминацией вечера стало выступление в выставочном зале музея группы «Отцы хороших звуков», которое они сами называли «музыкально-мифологическим исследованием», - рассказали в музее.

Весь вечер в фойе музея работало «Романтическое кафе», в зале Оссовского музейщики нарядили для посетителей «Дерево пожеланий», с которого можно было «сорвать» валентинку с цитатой из литературного произведения. Кроме того, сотрудники музея раздавали посетителям копии листовок и вырезок с брачными объявлениями из старинных газет.

Акция «Влюблённые в искусство» завершилась показом фильмов.