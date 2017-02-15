0
10:44
В новоржевской деревне продавщица помогла раскрыть убийство 56-летней женщины её 44-летним сожителем
23:58
Из-за нападения овчарки на девочку в Пскове пройдут рейды по проверке правил содержания домашних животных
19:40
В Пскове на проспекте Энтузиастов произошло ДТП с участием пешехода
16:31
В Пскове на перекрестке Рижского проспекта и улицы Петровской произошло лобовое ДТП (ФОТО)
09:13
Жительница Новосокольнического района решила побудить мужа пойти на работу с помощью кочерги
20:01
В Псковской области перед судом предстанет мужчина по обвинению в надругательстве над 4-летним племянником
10:29
Прокурор Псковской области обратился к Михаилу Гавунасу через СМИ
Еще новости
Происшествия

Себежский суд рассмотрит уголовное дело в отношении украинца, нарушившего ПДД

Гражданин Украины обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, уголовное дело направлено в Себежский районный суд.

Санкция части 1 статьи 264 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В ходе следствия установлено, что 27 ноября 2016 года обвиняемый, двигаясь на принадлежащей ему машине Volksvagen LT-35 по дороге Опочка - Дубровка, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП пассажиру был причинен тяжкий вред здоровью.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В новоржевской деревне продавщица помогла раскрыть убийство 56-летней женщины её 44-летним сожителем
15 февраля 2017
В новоржевской деревне продавщица помогла раскрыть убийство 56-летней женщины её 44-летним сожителем
Из-за нападения овчарки на девочку в Пскове пройдут рейды по проверке правил содержания домашних животных
14 февраля 2017
Из-за нападения овчарки на девочку в Пскове пройдут рейды по проверке правил содержания домашних животных 2
В Пскове на проспекте Энтузиастов произошло ДТП с участием пешехода
14 февраля 2017
В Пскове на проспекте Энтузиастов произошло ДТП с участием пешехода
В Пскове на перекрестке Рижского проспекта и улицы Петровской произошло лобовое ДТП (ФОТО)
14 февраля 2017
В Пскове на перекрестке Рижского проспекта и улицы Петровской произошло лобовое ДТП (ФОТО)
Жительница Новосокольнического района решила побудить мужа пойти на работу с помощью кочерги
13 февраля 2017
Жительница Новосокольнического района решила побудить мужа пойти на работу с помощью кочерги
В Псковской области перед судом предстанет мужчина по обвинению в надругательстве над 4-летним племянником
10 февраля 2017
В Псковской области перед судом предстанет мужчина по обвинению в надругательстве над 4-летним племянником
Прокурор Псковской области обратился к Михаилу Гавунасу через СМИ
10 февраля 2017
Прокурор Псковской области обратился к Михаилу Гавунасу через СМИ 7
Псковский областной суд снял с Константина Вилкова запрет занимать должности во власти
09 февраля 2017
Псковский областной суд снял с Константина Вилкова запрет занимать должности во власти 11

Идет загрузка...