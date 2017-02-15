Себежский суд рассмотрит уголовное дело в отношении украинца, нарушившего ПДД
Гражданин Украины обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, уголовное дело направлено в Себежский районный суд.
Санкция части 1 статьи 264 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
В ходе следствия установлено, что 27 ноября 2016 года обвиняемый, двигаясь на принадлежащей ему машине Volksvagen LT-35 по дороге Опочка - Дубровка, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП пассажиру был причинен тяжкий вред здоровью.