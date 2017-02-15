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Общество

Приставы навестили псковичей, задолжавших за жилищно-коммунальные услуги

Судебные приставы Псковской области совместно с представителями управляющих компаний провели рейд по квартирам должников, у которых накопился долг за тепло, свет и другие коммунальные услуги. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по региону, в ходе рейда судебные приставы-исполнители отработали 1 тыс. 250 исполнительных производства, в которых должники систематически не платят за услуги ЖКХ.

В результате 144 исполнительных производства на сумму почти в 1 миллион 152 тысячи рублей подлежат окончанию.

В качестве меры принудительного взыскания судебные приставы-исполнители произвели  130 арестов имущества должников на сумму в 498 тысяч рублей. Под арест попали телевизоры, компьютеры, мелкая бытовая техника, мобильные телефоны, велосипеды. Наибольшее количество арестов произвели сотрудники ОСП Пскова № 1 (31 арест) и ОСП Пскова № 2 (29 арестов).

Также, в ходе рейда, судебные приставы-исполнители взыскали или получили от должников платёжные документы на сумму около 460 тысяч рублей. 188 должников за неуплату услуг ЖКХ в тот день получили требование о явке к судебному приставу-исполнителю.

У 82 должников составлены акты осмотра имущества, у 70 - судебные приставы-исполнители установили источники получения дохода.

Отметим, что в задачи проводимого рейда входили исполнительные действия в адресах должников, а также разъяснительная работа с гражданами о правовых последствиях неуплаты имеющейся у них задолженности по оплате коммунальных услуг.

Приставы призывают псковичей узнать о наличии долгов  на официальном сайте Управления ФССП России по Псковской области через сервис «Банк данных исполнительных производств». На сайте также действует сервис «Электронная очередь записи на личный прием» и «Личный кабинет стороны исполнительного производства». Кроме того, все граждане вправе обратиться к судебным приставам через «Единый портал государственных услуг», который позволяет получить информацию по находящимся на исполнении в Федеральной службе судебных приставов исполнительным производствам.

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