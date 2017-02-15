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Общество

Псковичей приглашают на государственную службу в управление судебных приставов

Управление Федерально службы судебных приставов России по Псковской области опубликовало свой список вакантных должности государственной гражданской службы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в аппарат управления и отделы судебных приставов Пскова требуется:

В поздразделениях судебных приставов Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов, Пушкиногорского, Новоржевского, Бежаницкого и Локнянского районов вакантны должности:

В отдел судебных приставов Порховского района требуется начальник отдела - старший судебный пристав. Также вакансия заместителя начальника отдела - заместителя старшего судебного пристава отдела судебных приставов свободна в Невельском и Усвятском районах.

В подразделения судебных приставов Дновского и Дедовичского районов и в отдел судебных приставов Печорского и Палкинского районов требуется заместитель начальника отдела - заместитель старшего судебного пристава и судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов.

Напомним, что на должности государственной гражданской службы допускаются граждане Российской Федерации, достигшие возраста двадцати одного года, не имеющие судимости и способные по своим деловым и личным качествам, а также по состоянию здоровья исполнять возложенные на них обязанности. О сведениях, касающихся профессионально-квалификационных требований, образования и иных дополнительных навыках, можно ознакомится на официальном сайте УФССП России по Псковской области в разделе «Государственная служба».

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