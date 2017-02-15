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Общество

Первое международное тактическое учение ВДВ пройдет в Псковской области

С 28 февраля по 4 марта на базе 76 десантно-штурмовой дивизии состоятся совместные российско-белорусские тактические учения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

В совместном учении примут участие подразделения Воздушно-десантных войск России и сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии. Основная фаза учения пройдет на территории Псковской области.

В рамках реализации этапов тактических учений российские и белорусские десантники будут выполнять учебно-боевые задачи на всю глубину запланированной операции. Особенностью проводимых совместных учений для подразделений обоих государств станет наличие сильно пересеченной местности и глубокий снежный покров. В районах выполнения задач подразумевается присутствие замерзших рек, озер, болот, канав и оврагов.

Совместные тактические учения ВДВ России с привлечением подразделений зарубежного государства, проводимые на территории Российской Федерации, станут первыми международными учениями ВДВ в 2017 году.

Руководить учениями будет командир 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизией гвардии генерал-майор Алексей Наумец.

Совместное российско-белорусское тактическое учение будет проходить в соответствии с Планом международной деятельности Минобороны России.

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