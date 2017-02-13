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Политика

Новый посол России в Латвии надеется на улучшение отношений между странами

Новый посол России в Латвии Евгений Лукьянов надеется на улучшение отношений между государствами. Такое мнение он высказал по итогам встречи с вице-спикером сейма страны Гундарсом Даудзе, пишет ТАСС.

«Когда отношения между странами достигают определенного температурного уровня, им ничего не остается, как только улучшаться», - сказал он журналистам. Посол также подчеркнул, что в разговоре с Даудзе он указал на тенденции, свидетельствующие о позитивных изменениях в отношениях между странами.

«Мы соседи, мы не можем «поменять квартиру». Вы не уедете на Сейшельские острова, а у нас с учетом нашей территории вообще нет места для переселения», - отметил Лукьянов, добавив, что для России хороший сосед - это даже лучше, чем родственник. «Следовательно, с определенной точки зрения мы обречены на сотрудничество и мирное сосуществование», - уверен он.

Ранее президент России Владимир Путин назначил Евгения Лукьянова, который до этого являлся заместителем секретаря Совбеза РФ, послом России в Латвии. Другим указом президент освободил от должности прежнего посла РФ в республике Александра Вешнякова, работавшего на этом посту с февраля 2008 года. Вешняков покинул республику 30 декабря прошлого года, а Лукьянов прибыл в страну 27 января этого года.

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