В Великих Луках женщина под видом сотрудника банка украла у пенсионерки 45 тысяч рублей

11:15, 15 февраля 2017, ПАИ

14 февраля злоумышленница украла у пенсионерки из Великих Лук 45 тысяч рублей, выдав себя за сотрудника банка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления МВД России по Псковской области. По данным следствия, женщина попросила потерпевшую показать ей деньги, якобы, для проверки. Затем, воспользовавшись моментом, совершила хищение сбережений.

Помимо этого, в Пыталовском районе жертвой квартирных воров также стала пожилая женщина. Подозреваемая пришла к ней под видом проверки газового оборудования. Войдя в доверие и отвлекая хозяйку квартиры, злоумышленница похитила 136 тысяч рублей.

Напомним, что в последнее время на территории области имеют место факты совершения хищений денежных средств из квартир граждан. Жертвами злоумышленников чаще всего становятся пожилые жители региона.

Преступники могут представляться работниками коммунальных или социальных служб, банка и под предлогом проверки газового оборудования или под другими благовидными предлогами проникают в жилые помещения.

Полиция Псковской области просит граждан проявлять бдительность. Полиция просит сообщать о всех изветсных подобных фактах, в частности, если во дворе появились подозрительные лица, которые пытаются попасть в подъезды или квартиры.