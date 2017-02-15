Полиция о ночной стрельбе в псковской Родине: Шла операция по задержанию угонщиков

10:02, 15 февраля 2017, ПАИ

Ночью 15 февраля на территории микрорайона Родина (улицы Владимирская и Никольская) проводились мероприятий по задержанию лиц, подозреваемых в хищении транспортных средств. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Напомним, ранее ПАИ сообщало со ссылкой на очевидцев, что около 03:00 15 февраля в районе домов №№ 7а и 7б по улице Владимирской прозвучало несколько выстрелов.