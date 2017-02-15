Две человека пострадали во вчерашнем ДТП на пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове

10:12, 15 февраля 2017, ПАИ

В ДТП, произошедшем 14 февраля около 15:40 в Пскове на пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской, пострадали два человека. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Напомним, на этом перекрёстке столкнулись Hyundai Santa Fe и Audi А4. По данным ГИБДД, 33-летний водитель Hyundai выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате произошло столкновение с Audi А4 под управлением 32-летнего мужчины, который также выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. Ранения в аварии получили водители и 24-летний пассажир Audi А4. Госпитализация им не потребовалась.

Кроме того, 14 февраля около 19:25 в Пскове на улице Западной у дома 13 40-летний водитель автомашины «Лада Гранта» сбил 40-летнюю женщину. Пешехода с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

Ещё одна авария вчера произошла в 8:20 в городе Дно на улице Калинина у дома №61. Там 53-летний водитель автомашины Ford Focus превысил скорость, съехал с проезжей части и врезался в дерево. Управлявший автомобилем мужчина получил ранения и был доставлен в больницу.

Других ДТП за минувшие сутки в Псковской области не зарегистрировали. Были задержаны 8 водителей в состоянии алкогольного опьянения.