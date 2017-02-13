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Политика

Руководство ЛДПР: Минаков сохранит должности регионального координатора и руководителя фракции в ПОС, но «карт-бланша» у него нет

Антон Минаков, вопреки рекомендациям лидера ЛДПР Владимира Жириновского, продолжит совмещать посты координатора Псковского регионального отделения ЛДПР и руководителя фракции либерал-демократов в Псковском областном Собрании депутатов. Об этом сообщает «Псковская правда» со ссылкой на куратора Псковской области в руководстве ЛДПР, депутата Госдумы РФ Антона Морозова.

Антон Морозов

По его словам, перемены в руководстве региональным отделением партии пока не планируются, поскольку он «недостаточно присмотрелся, чтобы кого-то на кого-то менять». Тем не менее, подчеркнул Морозов, «говорить о том, что Минакову дан карт-бланш, нельзя. Решение он принимает не единолично, есть сложная система согласования с руководством партии, в том числе и через куратора».

Антон Морозов также сообщил, что «присматривается» к депутату Псковского областного Собрания Юрию Павлинову, о претензиях которого на место координатора регионального отделения ЛДПР сообщают источники «Псковской правды».

Юрий Павлинов

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