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Общество

Четыре колеса вытащил через крышу гаража вор в Великих Луках

Полиция Великих Лук задержала 20-летнего безработного судимого жителя Великолукского района, подозреваемого в совершении кражи из гаража. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Псковской области.

По версии следствия, молодой человек проник через крышу в гараж на улице Яна Арно в Великих Луках  и похитил четыре автомобильных колеса, после чего скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий  подозреваемый  установлен и задержан. Похищенное было изъято. Устанавливается причастность фигуранта и к другим аналогичным преступлениям.

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