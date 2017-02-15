Четыре колеса вытащил через крышу гаража вор в Великих Луках

10:44, 15 февраля 2017, ПАИ

Полиция Великих Лук задержала 20-летнего безработного судимого жителя Великолукского района, подозреваемого в совершении кражи из гаража. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Псковской области.

По версии следствия, молодой человек проник через крышу в гараж на улице Яна Арно в Великих Луках и похитил четыре автомобильных колеса, после чего скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый установлен и задержан. Похищенное было изъято. Устанавливается причастность фигуранта и к другим аналогичным преступлениям.