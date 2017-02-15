Торжественный приём молодых учёных состоится в ПсковГУ

10:45, 15 февраля 2017, ПАИ

17 февраля в 17:00 в корпусе ПсковГУ на площади Ленина, 2 состоится торжественный приём молодых учёных. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

В университете соберутся победители конкурса в научной и научно-образовательной сферах для аспирантов и молодых научно-педагогических работников ПсковГУ 2016 года. Дипломы победителям вручит ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко.

В этом году в конкурсе приняли участие 45 человек, из которых 39 человек – научно-педагогические работники и 6 человек – аспиранты. Победителями стали 15 человек (3 человека – победители I степени, 5 человек – II степени, 7 человек – IIIстепени).