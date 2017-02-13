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Спорт

Псковские спортсмены заняли призовые места на Кубке России по стрельбе из лука

Псковские спортсмены заняли призовые места на Кубке России по стрельбе из лука. Соревнования прошли с 8 по 13 февраля в Орле. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Мастер спорта международного класса Александра Савенкова заняла первое место в стрельбе из блочного лука.

Также команда девушек в составе Александры Савенковой, Киры Андреевой и Софью Фадеевой завоевала «серебро». А команда юношей, в которую вошли Роман Кузнецов, Сергей Кузнецов и Иван Виноградов, оказались на третьей позиции.

К состязаниям спортсменов готовят тренеры Виталий Андреев и Дмитрий Фазанов.

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