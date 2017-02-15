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Общество

Более 11 тысяч жителей Псковской области прошли регистрацию на портале госуслуг или подтвердили учётную запись в службах Пенсионного фонда

Более 11 тысяч жителей Псковской области прошли регистрацию на портале госуслуг или подтвердили учетную запись в клиентских службах Пенсионного фонда РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда.

Во всех территориальных органах ПФР по Псковской области жители региона могут подтвердить свою учетную запись при регистрации на портале госуслуг. Также там можно создать учетную запись или восстановить доступ к ней при потере пароля. На сегодняшний день 11 тысяч 62 жителя региона уже воспользовались этой услугой, уточнили в учреждении.

Без процедуры подтверждения личности гражданин будет ограничен в доступе к электронным государственным услугам, которые представлены на портале.

Регистрация на сайте госуслуг нужна и для входа в «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда. В нем можно увидеть информацию о своих пенсионных накоплениях, стаже, уплаченных страховых взносах, заработанных пенсионных баллах, размере/остатке материнского капитала, сумме пенсии и других социальных выплат.

Кроме того, с его помощью граждане могут подать электронные заявления о назначении пенсии, смене способа ее доставки, получении сертификата на материнский капитал, распоряжении его средствами, переводе пенсионных накоплений и др.

Для получения помощи специалистов ПФР в регистрации на Портале государственных услуг или подтверждении учетной записи гражданам необходимо обратиться в клиентскую службу Управления или Отдела ПФР.

Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru). Если гражданин уже зарегистрирован на портале, необходимо использовать логин и пароль, указанные при регистрации.

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