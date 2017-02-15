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В новоржевской деревне продавщица помогла раскрыть убийство 56-летней женщины её 44-летним сожителем
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В новоржевской деревне продавщица помогла раскрыть убийство 56-летней женщины её 44-летним сожителем

Во вторник, 14 февраля, в одном из домов в деревне Выбор Новоржевского района был обнаружен труп 56-летней местной жительницы с проникающим ножевым ранением грудной клетки. Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ, по данному факту Бежаницким межрайонным следственным отделом было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, к преступлению причастен 44-летний сожитель потерпевшей.

Преступление было выявлено благодаря бдительности продавщицы, которая обратила внимание на то, что мужчина расплатился в магазине банковской картой своей сожительницы, и сообщила об этом местному участковому. Сотрудник полиции пришел проверить владелицу карты и обнаружил труп.

В настоящее время произведено процессуальное задержание подозреваемого. Следователи совместно с полицейскими продолжают работу по сбору доказательств и установлению всех обстоятельств совершенного преступления.  

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