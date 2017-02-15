В Стругах Красных задержан водитель, повторно севший пьяным за руль

11:02, 15 февраля 2017, ПАИ

В Стругах Красных задержан нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Днём 14 февраля в Стругах Красных на улице Советской дорожные полицейские остановили автомашину Fiat. Иномаркой управлял 35-летний водитель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По этому факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.