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В Стругах Красных задержан водитель, повторно севший пьяным за руль

В Стругах Красных задержан нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Днём 14 февраля в Стругах Красных на улице Советской дорожные полицейские остановили автомашину Fiat. Иномаркой управлял 35-летний водитель, который находился в состоянии алкогольного  опьянения. По этому факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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