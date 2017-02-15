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Общество

В Псковской области дан старт всероссийской кампании «Сложности перехода»

В Псковской области дан старт всероссийской кампании «Сложности перехода», сообщили Псковскому агентству информации в УГИБДД УМВД России по региону.

Социальная кампания «Сложности перехода» призвана объяснить участникам дорожного движения необходимость правильного взаимодействия между пешеходами и водителями, поскольку это напрямую влияет на безопасность пешеходов, в том числе детей. В регионе профилактическое мероприятие, направленное на сохранение жизней пеших участников дорожного движения, проводятся с 13 февраля по 1 марта.

В день старта кампании, 13 февраля, в Бежаницком, Невельском районах и в Острове прошла акция «На переходе - пешеход!». В рамках профилактического мероприятия детям, идущим в школу сотрудники Госавтоинспекции вручали световозвращающие элементы.

14 февраля в Пскове, Великих Луках и Печорах прошли акции «Шагающий автобус». Сотрудники ГИБДД совместно с представителями общественных организаций провели детей самым безопасным маршрутом от остановок общественного транспорта до образовательных организаций.

В рамках кампании во всех районах и городах региона запланированы общественно-массовые мероприятия, ориентированные на различные социальные и возрастные группы, которые будут проведены в ближайшее время.

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