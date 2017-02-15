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Общество

Специалисты из пяти городов выбирают для переезда Псковскую область

В 2017 году 37% соискателей из Псковской области указали в резюме возможность переезда. В начале 2016-го переезд рассматривали только 23% работников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Службе исследований компании HeadHunter Северо-Запад.

В ТОП городов, которые специалисты чаще всего указывали в качестве приоритетных для переезда, вошли: Санкт-Петербург (26% от всех других городов, которые были указаны в резюме) и Москва (12%). Также кандидаты из Псковской области рассматривали для трудовой миграции такие регионы, как Ленинградская, Московская и Новгородская области.

Ряд российских соискателей, наоборот, отметили возможность переезда в Псковскую область. Больше всего среди них петербуржцев (12%) и москвичей (10%). Чаще других упоминали Псковскую область в качестве возможного региона для переезда также работники из Нижнего Новгорода, Волгограда, Кемерово.

Что касается желающих уехать из региона, среди лидеров наиболее мобильных профессиональный областей можно выделить специалистов из сфер «Продажи» (20%), «Производство» (10%), «Начало карьеры» (9%), «Строительство» (8%) и «IT, телеком» (7%).

Переехать в Псковскую область в основном хотят работники производственной сферы (20%), топ-менеджеры (18%), специалисты в области строительства (10%), продаж и информационных технологий, телекоммуникаций (по 7%).

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