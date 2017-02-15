Псковские специалисты отправили на уничтожение мясосырье из Белоруссии

12:10, 15 февраля 2017, ПАИ

В Себежском районе приостановлено движение автотранспортного средства под управлением петербуржца, перевозившего более 2 тонн мясосырья из Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

В доступной части грузового отсека специалисты обнаружили мясосырье в четвертинах светло-красного цвета, с загрязнениями. Продукция была уложена навалом, без упаковки, переложена картоном и укрыта тканью, имеющей признаки загрязнения.

На 27 из 37 четвертин специалисты заметили следы среза клейм, маркировка отсутствовала. Транспортировка мясосырья осуществлялась с нарушением ветеринарно-санитарных правил, в транспортном средстве, оснащенном холодильным оборудованием, - на момент досмотра температура в толще мышц составила минус 0,6 градусов Цельсия. Ветеринарно-санитарное состояние транспортного средства оказалось неудовлетворительным.

В качестве производителя было указано ОАО «Гомельский мясокомбинат» (Белоруссия).

Товар изъят из оборота и направлен для уничтожения в ООО «Ветсанэкология».