После покупки одежды в интернете великолучанка лишилась 6 тысяч рублей

11:21, 15 февраля 2017, ПАИ

В Великих Луках 35-летняя горожанка через один из сайтов в интернете приобрела одежду. Через некоторое время ей пришло сообщение о списании с ее банковской карты более шести тысяч рублей за операции купли-продажи, которые она не совершала. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В настоящее время в ОМВД России по городу Великие Луки проводится проверка.

В Новосокольниках у гражданина при невыясненных до конца обстоятельствах с банковской карты пропали 25 тысяч рублей. Полицейские разбираются с произошедшим.