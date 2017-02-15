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После покупки одежды в интернете великолучанка лишилась 6 тысяч рублей

В Великих Луках 35-летняя горожанка через один из сайтов в интернете приобрела одежду. Через некоторое время  ей пришло сообщение о списании  с ее банковской карты более шести тысяч рублей за операции купли-продажи, которые она не совершала. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В настоящее время в ОМВД России по городу Великие Луки проводится проверка.

В Новосокольниках у гражданина при невыясненных до конца обстоятельствах  с банковской карты пропали 25 тысяч рублей. Полицейские  разбираются с  произошедшим.

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