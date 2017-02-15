Мокрый снег и до +3 градусов обещают псковские синоптики 16 февраля

14:04, 15 февраля 2017, ПАИ

16 февраля на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура по области ночью составит -2…-7 градусов, днем: -2…+3.

Атмосферное давление будет выше нормы.