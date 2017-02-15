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Общество

Масленичные торговые ряды в Пскове разместятся на улице Советской

Масленичные торговые ряды в Пскове разместятся на улице Советской и в Детском парке. Об этом сообщила на пресс-конференции 15 февраля директор Городского культурного центра Пскова Елена Голубева, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Наша задача состоит в том, чтобы создать атмосферу праздника, чтобы каждый нашёл себе интерес», - отметила Елена Голубева и напомнила, что Масленица в Пскове начнётся в 11:00 26 февраля.

«В этом году хотим предложить новую тему: «Русские забавы». Предложим и новые развлечения. Мы арендовали качели, на которых смогут покататься все желающие. Будет и традиционный масленичный стол, и творческие коллективы, и интерактивные площадки с играми и призами», - уточнила директор ГКЦ и пообещала псковичам, пришедшим на праздник, «секретное угощение».

По словам Елены Голубевой, состоится и традиционный блинный поединок.

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