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Благодаря случайной видеосъемке следователи нашли псковича, до смерти избившегося свою знакомую

Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого 24-летнего жителя Пскова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Псковской области.

Из материалов уголовного дела следует, что 25 июля 2016 года в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти в медицинском учреждении Пскова 24-летней девушки, которая 20 июля была доставлена с пустыря возле Сиреневого бульвара с черепно-мозговой травмой и все это время находилась в состоянии комы.

В дальнейшем следователи совместно с полицейскими не прекращали работу по делу об особо тяжком преступлении, совершённом в условиях неочевидности. С помощью мобильного комплекса по сбору и анализу цифровых данных с мобильного устройства потерпевшей была считана имеющая доказательственное значение информация. В результате в совокупности с другими собранными доказательствами у следователей появились основания задержать в качестве подозреваемого 24-летнего знакомого потерпевшей, который категорически отрицал свою причастность к преступлению.

По версии следствия, 20 июля обвиняемый избил свою знакомую руками и ногами из ревности. Как установили следователи, в момент избиения предполагаемый злоумышленник включил фонарь мобильного телефона, а вместе с ним и видеозапись, в результате чего был запечатлен в момент совершения преступления.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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