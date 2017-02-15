Союз архитекторов России: Пскову необходимо встроиться в систему критериев ЮНЕСКО

12:22, 15 февраля 2017, ПАИ

15 февраля в Пскове в рамках встречи псковских архитекторов и искусствоведов с представителями российского комитета ИКОМОС (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест) проходит обсуждение включения псковских объектов в список ЮНЕСКО в номинации «Большой Псков», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Напомним, что в предварительный список псковские памятники включены ещё в 2002 году.

«Псковская архитектура - одно из чудес русской архитектуры, - отметил член Союза архитекторов России, академик Российской Академии архитектуры и строительных наук Александр Кудрявцев. - Ни у кого не вызывает сомнений ценность псковских памятников». Однако, по его словам, необходимо встроиться в систему критериев, по которым оценивают в ЮНЕСКО.

Заместитель председателя комитета по охране объектов культурного наследия Наталья Сергеева отметила, что к номинации решено вернуться в связи с необходимостью обновить разработанные в 2009 году материалы. В составе номинации выделены три компонента: памятники крепостного зодчества, культовая и гражданская архитектура. В номинацию, в частности, вошли Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, церковь Михаила Архангела с колокольней, храм Георгия со Взвоза, церковь Николы со Усохи, храм Василия на Горке, Приказная палата, Поганкины палаты и другие.

Проректор по научной работе Казанского государственного института культуры Рафаэль Валеев отметил, что недостаточно только архитекторов в разработке номинации, поэтому он бы хотел видеть работу историков, искусствоведов, археологов, естественно-научных исследователей. По его словам, для псковских памятников нужно определить выдающуюся, универсальную ценность, роль и значение их в мире, а не только в России и области.

«Работа проведена хорошая, но она недостаточная. Лучше вас эти памятники не знает никто», - сказал он и добавил, что чтобы подготовить хорошую номинацию следует продолжить работу.

Рафаэль Валеев подчеркнул, что даже в Татарстане знают, что такое псковская архитектура. Он заметил, что псковские объекты уникальны и могут претендовать на включение в список ЮНЕСКО, однако, напомнил он, при включении в список оцениваются подлинность, целостность, наличие защиты и управления объектами. «С точки зрения целостности и подлинности целый ряд объектов не отвечает требованиям», - обратил внимание Рафаэль Валеев.

Также, по его словам, необходимо «правильно выстроить концепцию представления псковских памятников». Наиболее перспективными для списка ЮНЕСКО, уверен он, является Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря. Также перспектива попасть в список есть у собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря и церкви Богоявления.

«Все счастье Пскова состоит в том, что у вас есть ещё и объекты гражданской архитектуры», - добавил Рафаэль Валеев. Пример такой архитектуры — Поганкины палаты, в которых эксперта Российского национального комитета ИКОМОС (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест) заинтересовали псковские иконы. «Точно также Приказная изба в Кремле. Очень интересным является Довмонтов город, но на его счет надо думать. В общем, гражданская архитектура была бы интересна», - подчеркнул он.

Рафаэль Валеев уделил внимание и Изборску, отметив, что местная крепость с Труворовым городищем могут претендовать на отдельную номинацию в ЮНЕСКО.

«Уникальность псковской архитектуры в том, что она не останавливается, а переходит в общероссийскую. При этом она связана с западноевропейской, так как регион приграничный», - отметил он и добавил, что следует доказать отсутствие в списке ЮНЕСКО. «Требуется серьезный сравнительный анализ. Это вопрос дальнейших исследований и привлечения специалистов, с которыми ИКОМОС может помочь», - подытожил Рафаэль Валеев.