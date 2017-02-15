0
12:22
Союз архитекторов России: Пскову необходимо встроиться в систему критериев ЮНЕСКО
12:16
В 2017 году начнется работа над проектом реставрации Гремячей башни в Пскове
23:18
XXIV Пушкинский театральный фестиваль: Pro et contra в соцсетях
00:33
Смерти нет
22:07
Ансамбль Спасо-Мирожского монастыря определён как приоритетный объект для продвижения в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО
00:02
Рать в белых халатах
19:22
Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 10-й (ВИДЕО)
Еще новости
Культура

Билеты в дельфинарий разыграют на Масленице в Пскове

20 билетов в дельфинарий разыграют в ходе Масленицы в Пскове. Об этом сообщил директор МП «Северо-западный центр социологии и маркетинга» Валерий Тюменцев на пресс-конференции 15 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Также Валерий Тюменцев упомянул о предстоящей благотворительной лотерее. По его словам, вырученные деньги будут направлены в Красногородскую коррекционную школу.

Кроме того, он отметил, что праздничное пространство будет организовано на улице Советской. Для псковичей и гостей города будут работать 23 точки общепита, 20 точек ремесленников. Также планируется интерактивная площадка возле центральной аптеки на Октябрьском проспекте.

Напомним, что Масленица в Пскове начнётся в 11:00 26 февраля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Союз архитекторов России: Пскову необходимо встроиться в систему критериев ЮНЕСКО
15 февраля 2017
Союз архитекторов России: Пскову необходимо встроиться в систему критериев ЮНЕСКО
В 2017 году начнется работа над проектом реставрации Гремячей башни в Пскове
15 февраля 2017
В 2017 году начнется работа над проектом реставрации Гремячей башни в Пскове
Ансамбль Спасо-Мирожского монастыря определён как приоритетный объект для продвижения в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО
13 февраля 2017
Ансамбль Спасо-Мирожского монастыря определён как приоритетный объект для продвижения в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 10-й (ВИДЕО)
12 февраля 2017
Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 10-й (ВИДЕО) 2
Выставка в честь знаменитого любителя древностей откроется в Пскове
12 февраля 2017
Выставка в честь знаменитого любителя древностей откроется в Пскове 2
Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 9-й (ВИДЕО)
11 февраля 2017
Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 9-й (ВИДЕО) 1
«Прожекторперисхилтон» вернется в эфир Первого канала
11 февраля 2017
«Прожекторперисхилтон» вернется в эфир Первого канала
Фестиваль самодельных диафильмов «Диазавр» пройдет сегодня в Пскове
11 февраля 2017
Фестиваль самодельных диафильмов «Диазавр» пройдет сегодня в Пскове

Идет загрузка...