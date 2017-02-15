Билеты в дельфинарий разыграют на Масленице в Пскове

11:56, 15 февраля 2017, ПАИ

20 билетов в дельфинарий разыграют в ходе Масленицы в Пскове. Об этом сообщил директор МП «Северо-западный центр социологии и маркетинга» Валерий Тюменцев на пресс-конференции 15 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Также Валерий Тюменцев упомянул о предстоящей благотворительной лотерее. По его словам, вырученные деньги будут направлены в Красногородскую коррекционную школу.

Кроме того, он отметил, что праздничное пространство будет организовано на улице Советской. Для псковичей и гостей города будут работать 23 точки общепита, 20 точек ремесленников. Также планируется интерактивная площадка возле центральной аптеки на Октябрьском проспекте.

Напомним, что Масленица в Пскове начнётся в 11:00 26 февраля.