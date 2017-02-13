В прошедшем времени

12:26, 15 февраля 2017, ПАИ

Было время, когда на выборах в Госдуму либерал-демократы в Псковской области легко занимали первое место, регион возглавлял представитель ЛДПР. Когда Владимир Жириновский был частым гостем в Пскове, а пресс-конференции давал прямо в администрации области. Было время, когда у псковичей не осталось иной объединяющей политической идеи, кроме освобождения ее от жириновщины. Настали годы, когда третье место на выборах в парламент считается большим успехом псковских либерал-демократов. Казалось бы, с перспективами ЛДПР в Псковской области все ясно. Но история существования одной из старейших партий России не раз демонстрировала: во всем, что касается Жириновского, торопиться не стоит.

Если отбросить в сторону иронию, то результат, который либерал-демократы показали на выборах в сентябре 2016 года как в стране в целом, так и в Псковской области, можно назвать нежданным успехом.

После избирательной кампании лидер ЛДПР Владимир Жириновский не стал почивать на лаврах, его активность в медиа, кажется, наоборот, возросла. При этом лидеры двух других условно оппозиционных партий, Зюганов и Миронов, куда-то словно исчезли.

Бурная деятельность Жириновского выглядит вполне логично. Избиратели показали повышенный спрос на риторику ЛДПР, впереди (ну и что, что еще два года) президентские выборы – железо надо ковать, пока горячо.

На этом фоне стоило бы ожидать такой же активности либерал-демократов в регионах. И, вероятно, где-то она и есть, но не в Псковской области. Пока вся повестка дня от псковских либерал-демократов – это интрига вокруг должности руководителя отделения, изгнание с руководящих постов одиозного Игоря Иванова да судьба бывшего лидера фракции в областном Собрании Сергея Макарченко. Вот, пожалуй, и все. Конечно, в некоторых районах, где ЛДПР сохранило настоящих активистов, партия остается инициатором каких-то акций, событий, но они весьма далеки от того, чтобы выйти с местного на региональный уровень. Максимум – засветиться в социальных сетях.

Так готовы ли в ЛДПР к новым выборам, к тому, чтобы отвоевывать у КПРФ второе место, к тому, чтобы доказывать, что высокие результаты сентября 2016 года – не случайность?

Амбиции на вырост

После выборов в Псковское Собрание ЛДПР сохранила три депутатских кресла. Их заняли депутат прошлого созыва, координатор региональной парторганизации Антон Минаков, Сергей Литвиненко и Юрий Павлинов, все трое – по партийным спискам.

Говорить о качественном улучшении состава фракции не приходиться. Из всех троих на региональном уровне известен лишь Минаков, Литвиненко и Павлинов – все еще темные лошадки.

С одним из них и связана интрига, зревшая внутри регионального отделения ЛДПР последние несколько месяцев.

После избрания в Собрание Антон Минаков совместил два поста: координатора областного отделения партии и руководителя партийной фракции в региональном парламенте.

Однако существует рекомендация лидера ЛДПР Владимира Жириновского: один человек не может занимать две должности: или ты трудишься депутатом или выстраиваешь деятельность партийной организации. Правда, практика показывает, что эта рекомендация работает не всегда (кстати, в первую очередь в отношении самого Жириновского), кроме того, устав и внутрипартийные документы прямо такое совместительство не запрещают.

Накануне партийного съезда, который состоялся 4 февраля, СМИ распространили информацию о том, что Антон Минаков может лишиться поста координатора отделения. О том, кто мог бы заменить его на этой должности, выдвигались разные версии. Например, что на «княжение» местным либерал-демократом пришлют иногороднего товарища, как это было когда-то с приездом Сергея Макарченко.

Между тем, желающие занять должность координатора нашлись и среди региональных либерал-демократов. О своих претензиях негласно заявил депутат Собрания, координатор Великолукского отделения ЛДПР Юрий Павлинов.

По информации из источников, близких к руководству регионального отделения ЛДПР, Павлинов лоббировал себя и в Москве в руководстве партии. Одним из ключевых аргументов, которым пользуется конкурент Минакова, это процент, полученный ЛДПР в Великих Луках: на выборах в сентябре 2016 года он оказался одним из самых высоких в области.

Интереса к ситуации добавляло то, что с начала этого года Антона Минакова в стенах Собрания не видели, а январскую сессию он пропустил.

При этом Юрий Павлинов после избрания в региональный парламент с ходу влился в работу депутатского корпуса и, по свидетельству своих коллег, активно работает на заседаниях комитета по бюджету, в состав которого он входит.

Не карт-бланш

Съезд ЛДПР состоялся 4 февраля, но никаких заявлений по поводу кадровых перестановок в региональном отделении партии не последовало. Сам Антон Минаков для комментариев оказался не доступен. По нашей информации, он находится в отпуске в Республике Беларусь.

Ситуацию прояснил куратор Псковской области в руководстве ЛДПР, депутат Госдумы Антон Морозов. «Пока, в ближайшее время, менять ничего не планируем», - заявил он в разговоре с «ПП – Вече». Отсутствие кадровых перемен Морозов объяснил предстоящими в сентябре этого года выборами и тем, что «пока недостаточно присмотрелся, чтобы кого-то на кого-то менять».

Морозов подтвердил амбиции со стороны Юрия Павлинова, отметив, что тоже «присматривается» к нему: «собираюсь попозже в Великие Луки, познакомиться, как там строится партийная работа».

Таким образом, Антон Минаков сохраняет за собой обе должности: руководителя фракции и координатора регионального отделения ЛДПР.

Однако это может только казаться видимостью устойчивости его позиций. Во-первых, внутренняя конкуренция в партии сохраняется, а, во-вторых, система принятия решений внутри ЛДПР едва ли позволит Минакову вести на уровне региональной политики самостоятельную игру.

«Говорить о том, что Минакову дан карт-бланш, нельзя. Решения он принимает не единолично, есть сложная система согласования с руководством партии, в том числе и через куратора», - подтвердил Морозов.

Институт кураторства над регионами – явление, распространенное в большинстве партий. «Смотрящим» за Псковской областью Антон Морозов стал после последних выборов в Госдуму. По его словам, в регионе он побывал пока два раза, очередной приезд планирует весной. Не исключено, что в дальнейшей истории псковских либерал-демократов он сыграет не последнюю роль.

Второй фронт

Для многих стало неожиданностью, что при распределении депутстаких мандатов ЛДПР в Собрании один из них не достался Сергею Макарченко.

За те несколько лет, что Макарченко возглавлял региональное отделение партии и являлся депутатом областного Собрания (2011 – 2016 гг.) ему удалось стать если не влиятельной, то заметной фигурой в региональной политике. Он с удовольствием выступал комментатором в СМИ, не лез за словом в карман и на сессиях областного Собрания. Но одной из его миссий, едва ли не ключевой, стал слив в публичное пространство компрометирующей информации. Одним из самых громких стала публикация выдержек из акта проверки Института регионального развития, которая в итоге привела к закрытию ИРР.

Критика из уст Макарченко, в том числе и в адрес муниципальных, региональных властей не прекратилась и после того, как осенью 2014 года он возглавил Регионального оператора Фонда капремонта в Псковской области.

При всем этом большинство наблюдателей сходились в мнении, что «сливы» через Макарченко могли быть если и не инициированы политическим блоком региональной администрации, то происходили при его согласии.

На выборах в сентябре 2016 года Сергей Макарченко проигрывает выборы в областное Собрание по одномандатному округу, а по партспискам, повторимся, мандат не получает. Это был очевидный удар по самолюбию. Партийная активность и риторика Макарченко фактически сошли на нет. Также он не возобновил ведение своего блога, последняя запись в котором датирована мартом прошлого года.

Едва ли работа руководителем регионального фонда капремонта это то, чем Сергей Макарченко хотел бы заниматься в среднесрочной перспективе. Он проявил себя амбициозным политиком, чтобы остановится после оплеухи сентября 2016 года.

Очевидно, что ближайшая возможность взять реванш – выборы этой осенью.

По мнению наших собеседников Макарченко едва ли заинтересуют выборы в Псковскую гордуму. При существующем раскладе сил ЛДПР сможет, скорее всего, претендовать только на один мандат по партийным спискам – и желающих его получить будет много. А вот выборы главы в одном из районов области – другое дело. Тут стоит напомнить, что в 2013 году он ходил на выборы главы Псковского района – безуспешно, с весьма низким результатом.

При этом, отмечают люди, близко знакомые с Сергеем Макарченко, он - прагматик и вряд ли ввяжется в районные выборы без одобрения региональных властей. Другой, и не маловажный, вопрос: а устроит ли их в таком случае партийная принадлежность Макарченко? Еще один фактор - нынешняя работа либерал-демократа на должности человека, отвечающего за капремонт домов по всей области, полна рисков получить недовольство как жителей, так и властей. А с таким багажом на выборы идти будет сложно.

Сам Сергей Макарченко комментировать свои возможные предвыборные планы не стал.

Как и остальные партии, ЛДПР пока еще находится в режиме «настройки» перед предстоящими предвыборными кампаниями. Однако если ничего другого, кроме внутренней борьбы и конкуренции, либерал-демократы избирателям показать не смогут, то повторить сентябрь 2016-го им будет непросто. И в нашем регионе ЛДПР так и останется партией прошедшего времени.

Александр ОСИН

Впервые опубликовано на сайте «Псковской правды»