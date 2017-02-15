На Масленице в Пскове ожидают 15-20 тысяч гостей

12:07, 15 февраля 2017, ПАИ

Ожидается, что в масленичных народных гуляниях в Пскове 26 февраля примут участие 15-20 тысяч человек. Об этом сообщил начальник отдела исполнения административного законодательства УМВД России по городу Пскову Евгений Кулешов на пресс-конференции 15 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Евгений Кулешов рассказал, что обеспечивать правопорядок на мероприятии будут сотрудники полиции и Росгвардии. «Мы будем следить за распитием алкоголя и курением в общественных местах», - подчеркнул он.

Представитель УМВД также напомнил о том, что в центре Пскове в период проведения Масленицы будет перекрыто движение – с 7:00 до 19:00. «Праздник будет до 5 вечера, еще 2 часа на всю уборку территории и подготовки для открытия движения», - пояснил он.