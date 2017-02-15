В Печорах сотрудники ГИБДД вручили «валентинки» туристам

14:13, 15 февраля 2017, ПАИ

Сотрудники ГИБДД города Печоры совместно с волонтерами Молодежного центра провели акцию под девизом: «В день святого Валентина я по правилам живу, пристегну ремень в машине, пешеходов пропущу». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Псковской области.

Волонтеры и сотрудники Госавтоинспекции напомнили туристам о том, как важно соблюдать Правила дорожного движения. Участники профилактического мероприятия призывали водителей и пешеходов не нарушать скоростной режим, пристегиваться ремнями безопасности, перевозить маленьких пассажиров в салоне автомобиля с использованием детских удерживающих устройств, переходить проезжую часть дороги только в установленных местах, «ведь дома каждого из них ждут близкие и любимые люди».

«Туристы были приятно удивлены, многие признались, что получают «валентинку» впервые в жизни, а тем более, от сотрудников ГИБДД», - рассказали в ведомстве.