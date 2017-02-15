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Общество

У жителя Великолукского района изъяли марихуану и коноплю

В деревне Беседино Великолукского района сотрудники полиции обнаружили и изъяли у местного жителя марихуану и коноплю. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Псковской области.

В рамках расследования уголовного дела, связанного с незаконным оборотом наркотиков, полицейские провели обыск в доме у 32-летнего безработного, судимого мужчины. В результате операции, у него изъяли марихуану массой 18,3 грамма, а также 36,7 грамма конопли.

Проводится расследование.

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