В псковской филармонии состоится патриотическая акция к Дню защитника Отечества

14:31, 15 февраля 2017, ПАИ

21 февраля в БКЗ псковской филармонии в рамках концерта, посвященного Дню защитника Отечества, пройдет патриотическая акция. Приглашены военнослужащие, ветераны, все, кто хочет отдать дань мужеству и благородству представителей сильного пола, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Ансамбль русской музыки «Псков» приготовил программу «Русичи», посвященную истории и доблести русского воинства. «Живое звучание любимых композиций в исполнении музыкантов-виртуозов и неповторимые голоса Елены Фединой, Романа Сурикова, заслуженных артистов России Александра Либа и Натальи Александровой сделают этот праздничный вечер незабываемым. По окончании концерта все гости вечера поднимутся на сцену и в знак единства и уважения к героическим подвигам военнослужащих сделают совместное фото. Фотография будет размещена на официальном сайте филармонии и новостных ресурсах Псковской области», - отметили в пресс-службе.

Начало концерта в 19:00.

Цена билетов – от 250 рублей. Их можно приобрести на сайте филармонии или в кассе БКЗ.