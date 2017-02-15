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Культура

Минкульт о включении Изборска в список ЮНЕСКО: Надо засучить рукава и работать

«Нельзя объять необъятное, номинация слишком велика, слишком большой разброс», - прокомментировал список псковских памятников архитектуры, претендующих на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО эксперт Министерства культуры Юрий Аврутов. Об этом со встречи псковских архитекторов и искусствоведов с представителями российского комитета ИКОМОС (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест) передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Юрия Аврутова, подобный разброс вызовет вопросы у экспертов. При этом он отметил, что крепость в Изборске достойна отдельной номинации, поэтому «надо засучить рукава и работать, готовить отдельную номинацию».

«Что касается других представленных объектов, некоторые необходимо отнести к особо ценным, так как это повышает статус объекта на территории России», - отметил он. Присутствующие на встрече уточнили, что 18 псковских объектов уже признаны таковыми.

«Это хорошо, это поможет [попасть в список ЮНЕСКО]», - сказал он.

«Достоин внимания Мирожский монастырь. Это вполне проходная номинация, но ограничиться только им — это очень мало. Поэтому нужно включить в номинацию и собор Рождества Богородицы, и церковь Богоявления со звонницей, и Поганкины палаты. Название номинации можно сохранить - «Памятники древнего Пскова», - подытожил эксперт.

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