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Политика

Правительство сократило финансирование российских университетов

Правительство России решило сократить финансирование вузов по программе повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров. Документ опубликовали на портале правовой информации.

Изначально университетам собирались выделить 14,5 миллиарда рублей в год на период с 2017 по 2019 год, но, согласно постановлению, теперь это будут 10,6 миллиарда рублей в 2017 году, 10,2 миллиарда рублей в 2018 году и 10 миллиардов рублей в 2019 году.

Уровень финансирования  поднимут до 14,5 миллиарда рублей, но с 2020 года. Отметим, что программа повышения конкурентоспособности ведущих университетов России среди мировых вузов известна как «проект 5–100». По ней не менее пяти российских вузов должны оказаться в числе ста лучших университетов одного из трех мировых образовательных рейтингов.

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