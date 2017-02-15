Фрески Мирожского монастыря вызовут восторг во всем мире, заявила вице-президент российского комитета ИКОМОС

12:37, 15 февраля 2017, ПАИ

Фрески Мирожского монастыря вызовут восторг во всем мире, заявила вице-президент Российского национального комитета ИКОМОС (Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест) Наталья Алмазова 15 февраля на встрече с псковскими архитекторами и искусствоведами. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Наталья Алмазова подтвердила возможность комплексной подачи материала для включения в список ЮНЕСКО на примере Мирожского монастыря. Она уточнила, что речь здесь идет об уникальных фресках, которые ей уже посчастливилось увидеть. «Это вызовет восторг во всем мире», - считает вице-президент Российского национального комитета ИКОМОС.

Наталья Алмазова подчеркнула, что выдающаяся ценность этого объекта культурного наследия бесспорна, только необходимо хорошо подготовить по нему материал.

Кроме того, по ее мнению, перспективы включения в список ЮНЕСКО есть у храма Рождества Ионна Предтечи Ивановского монастыря и собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря. «Изборская крепость - невероятное, запоминающееся, очень серьезное наше достояние», - добавила Наталья Алмазова.

Она подчеркнула, что ИКОМОС готовит независимое ни от кого экспертное мнение, и обратила внимание на то, что Пскову нужно «сузить концепцию номинации».