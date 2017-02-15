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Общество

Чучело Масленицы в Пскове сделают из натуральных материалов

Чучело Масленицы, которое сожгут во время народных гуляний в Пскове 26 февраля, будет выполнено из натуральных материалов – сена и тканей. Об этом сообщила директор Городского культурного центра Пскова Елена Голубева на пресс-конференции 15 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Сейчас очень много споров -  надо сжигать чучело или нет? Но традиции нарушать нельзя, люди хотят шоу, ждут его», - отметила Елена Голубева. Она подчеркнула, что при организации  этого действа будут учтены все требования МЧС и МВД, вокруг площадки установят двойное ограждение.  «Надеюсь, что погода будет нам сопутствовать», - сказала директор ГКЦ.

Кроме того, она напомнила, что пеплом от сожжённого чучела по традиции стоит измазать лицо, чтобы весь следующий год сопутствовала удача.

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