«Народный» ПАИ-live состоится 16 февраля

17:13, 15 февраля 2017, ПАИ

Героем прямого эфира проекта ПАИ-live 16 февраля станет главный редактор Псковского агентства информации - заместитель директора Медиахолдинга Псковской области Максим Андреев, один из организаторов Первой общественной премии региона «Народное признание - 2016».

Напомним, в эту пятницу, 17 февраля, на Большой сцене Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина состоится торжественная церемония награждения победителей «Народного признания - 2016».

Гость ПАИ-live расскажет, что ждет зрителей на церемонии, насколько была сильна конкуренция среди претендентов и почему в этом году приз не присуждается в номинации «Идиотека».

Свои вопросы Максиму Андрееву можно оставлять на странице ПАИ-live. Эфир начнется в 12:00