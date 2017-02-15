«Народный» ПАИ-live состоится 16 февраля
Героем прямого эфира проекта ПАИ-live 16 февраля станет главный редактор Псковского агентства информации - заместитель директора Медиахолдинга Псковской области Максим Андреев, один из организаторов Первой общественной премии региона «Народное признание - 2016».
Напомним, в эту пятницу, 17 февраля, на Большой сцене Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина состоится торжественная церемония награждения победителей «Народного признания - 2016».
Гость ПАИ-live расскажет, что ждет зрителей на церемонии, насколько была сильна конкуренция среди претендентов и почему в этом году приз не присуждается в номинации «Идиотека».
Свои вопросы Максиму Андрееву можно оставлять на странице ПАИ-live. Эфир начнется в 12:00