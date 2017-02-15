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Общество

«Народный» ПАИ-live состоится 16 февраля

Героем прямого эфира проекта ПАИ-live 16 февраля станет главный редактор Псковского агентства информации - заместитель директора Медиахолдинга Псковской области Максим Андреев, один из организаторов Первой общественной премии региона «Народное признание - 2016».

Напомним, в эту пятницу, 17 февраля, на Большой сцене Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина состоится торжественная церемония награждения победителей «Народного признания - 2016».

Гость ПАИ-live расскажет, что ждет зрителей на церемонии, насколько была сильна конкуренция среди претендентов и почему в этом году приз не присуждается в номинации «Идиотека». 

Свои вопросы Максиму Андрееву можно оставлять на странице  ПАИ-live. Эфир начнется в 12:00

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  • Народное признание – 2016
Александр Котов: Премия «Народное признание» собирает целую галерею выдающихся псковичей Сергей Белов о «Народном признании»: Сегодня, как никогда, важно публично отмечать заслуги людей Второй тур голосования за претендентов «Народное признание – 2016» завершён Артём Татаренко: «Народное признание» - хороший стимул для того, чтобы добрые дела получили новый мощный импульс Денис Иванов: Премия «Народное признание» - возможность заявить о своих амбициях Премия «Народное признание» показывает динамику своего роста, считает Владимир Зубов Псковский омбудсмен назвал премию «Народное признание» дополнительной пропагандой добрых дел Определён состав жюри премии «Народное признание – 2016» Стартовал второй тур голосования за претендентов на «Народное признание – 2016» Определены финалисты Первой общественной премии «Народное признание - 2016»
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