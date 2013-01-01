Вернуться на главную страницу Фото 1 из 20 В Пскове почтили память воинов, погибших при выполнении служебного долга за рубежом

15 февраля, в День памяти о российских воинов, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и 28-й годовщины вывода советских войск из Афганистана, в Пскове проходят торжественно-траурные мероприятия. Начались они с возложения цветов и венков к мемориалу воинам Псковского гарнизона и псковичам, погибшим при выполнении боевых и специальных задач во второй половине ХХ века. В церемонии приняли участие губернатор Псковской области Андрей Турчак, глава Пскова Иван Цецерский, руководителями ветеранских организаций.