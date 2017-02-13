Главу Пскова наградили почетными грамотами администрации региона и областного Собрания

13:10, 15 февраля 2017, ПАИ

14 февраля Глава Пскова Иван Цецерский был награжден Почетными грамотами администрации Псковской области и Псковского областного Собрания депутатов за многолетний добросовестный труд. Торжественное вручение состоялось на мероприятии, посвященном 50-летнему юбилею со дня рождения Ивана Цецерского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Поздравляющие отметили особый вклад главы Пскова в развитие законодательства Псковской области, в осуществление государственной социальной и экономической политики, проводимой органом местного самоуправления.

Губернатор Псковской области Андрей Турчак подчеркнул, что это высшая награда в регионе, и отметил не только деловые, но и личные качества Ивана Цецерского. «Вы настоящий человек с большой буквы, который умеет дружить, ценить отношения, не быть безразличным - этот факт никто не будет отрицать. По-спортивному вы лидируете с хорошим результатом - 5:0, хочу пожелать, чтоб преимущество наращивали и всегда побеждали», - подчеркнул губернатор.

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов вместе с депутатами присоединился к поздравлениям и поблагодарил Ивана Цецерского «за добрую службу на посту главы столицы региона, за то, что так верны жителям города, избирателям, которые раз за разом оказывают доверие. «Уверен, ваш потенциал еще не исчерпан», - сказал Александр Котов.

Поздравления в адрес Ивана Цецерского с юбилеем направил Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов. «Ваше трудолюбие, профессиональный опыт, деловые и человеческие качества снискали заслуженный авторитет и всеобщее уважение», - говорится в правительственной телеграмме.

Наилучшие пожелания Ивану Цецерскому адресовали мэры и председатели представительных органов российских городов, руководители федеральных управлений и ведомств по Пскову и Псковской области, депутаты Псковской городской Думы и Псковского областного Собрания, Государственной Думы, представители Совета Федерации, представители духовенства, общественные организации, диаспоры и общины, зарубежные города-партнеры и другие.