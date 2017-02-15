Депутаты Псковского облсобрания познакомились с выставкой по воспоминаниям узника «Бухенвальда»

14:51, 15 февраля 2017, ПАИ

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Анатолий Копосов, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников, заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Лидия Драгунова, лидер коммунистов Пётр Алексеенко и руководитель фракции «Яблоко» Лев Шлосберг посетили Государственный архив страхового фонда и аудиовизуальных документов Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Поводом для визита депутатов в архив стало знакомство с новой выставкой, посвящённой Великой Отечественной войне и подготовленной на основе письменных воспоминаний и документальных свидетельств ветерана войны, узника концентрационного лагеря «Бухенвальд» и активного участника подпольной группы сопротивления Еремея Мириановича Тавадзе.

Как рассказала директор учреждения Татьяна Соколова, многочисленные документы и фотографии передала архивистам дочь ветерана псковичка Галина Голышева. Её отец родился в Грузии, но последние годы жизни провел в Пскове.

Среди экспонатов выставки – подлинный фрагмент колючей проволоки ограждения концлагеря «Бухенвальд», уникальные фотосвидетельства периода Великой Отечественной войны и послевоенных лет, документы на русском, немецком и грузинских языках, экземпляр книги «Бухенвальд не должен повториться», автором которой является Еремей Тавадзе.

Татьяна Соколова рассказала депутатам, что в рамках проекта «Архив – живая память поколений», который реализуется в регионе с апреля 2016 года, сотрудники архива провели 46 уроков мужества в 14 образовательных и социальных учреждениях области.

Директор Государственного архива страхового фонда и аудиовизуальных документов отметила, что школьники и студенты с интересом слушают рассказы об участниках Великой Отечественной войны и военной истории Псковской области.

«Этот проект, конечно, будет продолжаться. И мы надеемся, что как можно больше школ и профессиональных учебных заведений пригласят нас к себе», - отметила Татьяна Соколова и попросила депутатов при посещении районных школ рассказать о существующей возможности проведения уроков мужества с демонстрацией уникальных архивных документов.

«Нужное дело делаете», - поблагодарил сотрудников архива Владимир Яников. Коллегу поддержал Анатолий Копосов. Вице-спикер выразил архивистам признательность за сохранение достоверной памяти о Великой Отечественной войне. В качестве предложения Анатолий Копосов посоветовал архиву наладить сотрудничество с районными краеведческими музеями, которые, по его мнению, проявят большой интерес к совместной работе.

Напомним, что областное Собрание депутатов и Государственный архив страхового фонда и аудиовизуальных документов Псковской области связывает давнее сотрудничество. К 20-летию регионального парламента сотрудники архива подготовили виртуальную экскурсию и электронное издание, рассказывающее о деятельности органа законодательной власти региона. Архив ведёт оцифровку видеоматериалов о работе первых созывов Собрания, в коллекции аудиозаписей – воспоминания депутатов, стоявших у истоков современного регионального парламентаризма: Юрия Шматова, Бориса Полозова, Геннадия Бубнова.