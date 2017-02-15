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Культура

Президент российского комитета ИКОМОС призвал отразить в псковской заявке в ЮНЕСКО значение местной архитектуры как уникального культурного явления

Президент Российского национального комитета ИКОМОС (Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест) Александр Кудрявцев сегодня в ходе представителей комитета с псковскими архитекторами и искусствоведами, где обсуждалась заявка на включение псковских объектов в список ЮНЕСКО в номинации «Большой Псков», призвал отразить в заявочных документах значение местной архитектуры как уникального культурного явления.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, г-н Кудрявцев назвал псковскую и новгородскую архитектуру великими и добавил: «Мне кажется, что очень важно было бы нам попробовать осознать роль и значимость этой архитектуры как ветви византийского зодчества, обретшего такую поразительную структурность». Он добавил, что в заявке на включение псковских объектов в список ЮНЕСКО нужно  представлять объекты не только по типам зданий, а в целом как культурное явление с его влиянием на развитие современного общества.

Также президент российского комитета ИКОМОС отметил, что Псков уже многое сделал для включения местных объектов в список ЮНЕСКО, но теперь «нужно этот задел осмыслить». 

В результате председатель госкомитета региона по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева поблагодарила всех экспертов за мнения и предложения, а также добавила, что теперь псковскую заявку нужно дополнить в соответствии с высказанными пожеланиями.

Напомним, заявка на включение псковских объектов в список всемирного наследия ЮНЕСКО активно разрабатывалась ещё в 2009 году. В составе номинации выделены три компонента: памятники крепостного зодчества, культовая и гражданская архитектура. В номинацию, в частности, вошли Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, церковь Михаила Архангела с колокольней, храм Георгия со Взвоза, церковь Николы со Усохи, храм Василия на Горке, Приказная палата, Поганкины палаты и другие.

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