Ростуризм предлагает сделать визы бесплатными

15:22, 15 февраля 2017, ПАИ

Ростуризм предлагает значительно снизить стоимость российских виз или сделать их бесплатными. Об этом заявил глава ведомства Олег Сафонов, выступая на конференции «Туризм в России: инвестиции в будущее», передает ТАСС. «Мы должны понимать, что в мире растет террористической угроза. К сожалению, отказаться от виз - было бы хорошо, но это утопия», - добавил он.

Олег Сафонов отметил, что Россия находится в серьезной конкуренции с другими странами в борьбе за туристов. По его словам, туристы, размышляя о вариантах поездок в другие страны, часто выбирают страну по доступности виз, и если видят, что где-то ее получить легче, выбирает более доступный вариант. «Мы должны сделать все, чтобы турист выбрал нашу страну и поехал к нам», - сказал глава Ростуризма.

Он считает необходимым упростить визовые процедуры для въезда в РФ, а также провести работу над упрощением таможенных и пограничных процедур. Также глава Ростуризма обратил внимание на развитие пунктов пропуска.

«Нам нужно упрощать визовые процедуры, и в этом направлении мы очень активно сотрудничаем с коллегами из МИД», - заключил он.