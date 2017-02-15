Андрей Турчак и активисты ОНФ составили план совместных действий на 2017 год

13:34, 15 февраля 2017, ПАИ

15 февраля губернатор Псковской области Андрей Турчак провел встречу с активом регионального отделения Общероссийского народного фронта. Подобная встреча в расширенном составе состоялась впервые. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Уровень взаимодействия между администрацией Псковской области и Народным фронтом по разным направлениям жизни региона достаточно высок. С каждым из вас мы имеем успешно реализованные совместные проекты. Но настало время для системного взаимодействия», — подчеркнул Андрей Турчак, приветствуя собравшихся.

Губернатор отметил, что по итогам конференции Общероссийского народного фронта в конце 2016 года в адрес администрации региона поступил свод предложений общественников, который уже предварительно проработан руководителями органов исполнительной власти. «Хотел бы, чтобы по итогам сегодняшней встречи родился перечень конкретных поручений. А Народный фронт взял бы на себя контроль за качеством и сроками их исполнения», — сказал Андрей Турчак.

В ходе общения руководитель регионального исполкома ОНФ Григорий Турчин рассказал о деятельности отделения в 2016 году. Одним из заметных итогов этой работы стала узнаваемость псковского отделения на федеральном уровне. В течение года «фронтовики» провели 118 мероприятий: мониторинг тарифов на ЖКХ, состояния детских площадок и спортивных залов, дорог, доступности мест общего пользования для людей с ограниченными возможностями, обеспечения льготными лекарствами.

В свою очередь сопредседатель регионального отделения ОНФ Андрей Царев сообщил о федеральных проектах, реализация которых началась в Псковской области в 2017 году. Одним из них стал экологический проект «Генеральная уборка». Он предполагает создание интерактивной карты несанкционированных свалок на территории региона с помощью общественности.

Еще один проект ОНФ посвящен составлению карты «убитых дорог» и нацелен на выявление приоритетных дорог, требующих ремонта, а также на участие граждан в формировании дорожной политики в регионе.

Третьим направлением работы ОНФ совместно с партией «Единая Россия» стало создание Центра мониторинга благоустройства городской среды. Цель проекта — повысить информированность населения в сфере благоустройства, а также создать механизм взаимодействия гражданского общества с представителями власти.

На региональном уровне все три направления получили своих кураторов. Проект «Генеральная уборка» возглавил руководитель рабочей группы «Качество повседневной жизни» реготделения ОНФ Сергей Елизаров, «Убитые дороги» — президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич, «Благоустройство городской среды» — руководитель исполкома регионального отделения ОНФ, руководитель рабочей группы «Общество и власть» Григорий Турчин.

Участники встречи подробно обсудили каждый из проектов, а также другие предложения и определили направления совместной работы, которые вошли в перечень поручений губернатора к исполнению органами власти.