0
14:31
В псковской филармонии состоится патриотическая акция к Дню защитника Отечества
14:13
В Печорах сотрудники ГИБДД вручили «валентинки» туристам
13:23
В Пскове почтили память воинов, погибших при выполнении служебного долга за рубежом (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12:16
В 2017 году начнется работа над проектом реставрации Гремячей башни в Пскове
11:31
Специалисты из пяти городов выбирают для переезда Псковскую область
09:42
Первое международное тактическое учение ВДВ пройдет в Псковской области
09:10
Глава Псковского отделения Сбербанка: «Народное признание» - важная программа поддержки талантливых псковичей
Еще новости
Общество

Уже 20 псковских муниципалитетов подписали соглашения о предоставление субсидий на ремонт дворов и дорог в 2017 году

По состоянию на 15 февраля в Псковской области в рамках реализации подпрограммы «Дорожное хозяйство» региональной госпрограммы «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» заключено уже 20 соглашений о предоставлении в 2017 году субсидий из областной казны бюджетам муниципалитетов на осуществление дорожной деятельности, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном госкомитете по транспорту,  соглашения заключены общую сумму 536 млн 871 тысяч 756 рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В псковской филармонии состоится патриотическая акция к Дню защитника Отечества
15 февраля 2017
В псковской филармонии состоится патриотическая акция к Дню защитника Отечества
В Печорах сотрудники ГИБДД вручили «валентинки» туристам
15 февраля 2017
В Печорах сотрудники ГИБДД вручили «валентинки» туристам
В Пскове почтили память воинов, погибших при выполнении служебного долга за рубежом (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15 февраля 2017
В Пскове почтили память воинов, погибших при выполнении служебного долга за рубежом (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В 2017 году начнется работа над проектом реставрации Гремячей башни в Пскове
15 февраля 2017
В 2017 году начнется работа над проектом реставрации Гремячей башни в Пскове
Специалисты из пяти городов выбирают для переезда Псковскую область
15 февраля 2017
Специалисты из пяти городов выбирают для переезда Псковскую область
Первое международное тактическое учение ВДВ пройдет в Псковской области
15 февраля 2017
Первое международное тактическое учение ВДВ пройдет в Псковской области
Глава Псковского отделения Сбербанка: «Народное признание» - важная программа поддержки талантливых псковичей
15 февраля 2017
Глава Псковского отделения Сбербанка: «Народное признание» - важная программа поддержки талантливых псковичей
Члены Молодёжного парламента приняли участие в «Снежном десанте»
14 февраля 2017
Члены Молодёжного парламента приняли участие в «Снежном десанте»

Идет загрузка...