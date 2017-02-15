Уже 20 псковских муниципалитетов подписали соглашения о предоставление субсидий на ремонт дворов и дорог в 2017 году

13:33, 15 февраля 2017, ПАИ

По состоянию на 15 февраля в Псковской области в рамках реализации подпрограммы «Дорожное хозяйство» региональной госпрограммы «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» заключено уже 20 соглашений о предоставлении в 2017 году субсидий из областной казны бюджетам муниципалитетов на осуществление дорожной деятельности, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном госкомитете по транспорту, соглашения заключены общую сумму 536 млн 871 тысяч 756 рублей.