Ансамбль русской музыки «Псков» примет участие в концерте, посвященном памяти музыканта Юрия Маркелова

14:25, 15 февраля 2017, ПАИ

16 февраля в Псковском областном колледже искусств имени Римского-Корсакова ансамбль русской музыки «Псков» примет участие в концерте, посвященном памяти музыканта Юрия Маркелова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театрально-концертной дирекции Псковской области.

С 1997 года по 1998 год Юрий Маркелов был художественным руководителем и дирижёром ансамбля русской музыки «Псков». В концерте памяти Юрия Михайловича примут участие солисты-вокалисты заслуженная артистка России Наталья Александрова и Елена Федина, а также солисты-инструменталисты ансамбля художественным руководителем которого выступает заслуженный артист России Александр Либ.

«С начала семидесятых годов Юрий Маркелов преподавал в Псковском музыкальном училище. Возглавлял отдел народных инструментов, стал основателем и художественным руководителем ансамбля «Коробейники», руководил ансамблем песни и танца профтехобразования. За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу Юрию Маркелову было присвоено звание «Заслуженный работник культуры РСФСР», - добавили в пресс-службе.

На вечере памяти музыканта также выступят оркестр народных инструментов колледжа искусств, ансамбль «Лель» Псковского педагогического комплекса, трио баянистов, камерный дуэт Дмитрий и Наталья Ждановы, студенты колледжа, юные музыканты – учащиеся ДМШ №4 и джазовый коллектив под руководством Аркадия Галковского.

Вход на концерт свободный. Начало в 16:00.