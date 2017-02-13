ФК «Луки-Энергия» в рамках подготовки к переходу во 2-й дивизион проведёт 2 товарищеских матча в Белоруссии

13:45, 15 февраля 2017, ПАИ

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» в рамках подготовки к выступлениям в 2017 году в качестве профессиональной команды в Первенстве России среди команд футбольных клубов ПФЛ (II дивизион) первый учебно-тренировочный сбор проведёт в Республике Беларусь.

Как сообщил Псковскому агентству информации пресс-атташе клуба Владимир Богатырёв, великолучание проведут два товарищеских матча на запасном поле Витебского центрально-спортивного комплекса. В роли спарринг-партнёров выступят дублирующие составы смоленского «ЦРФСО» из российского 2-го дивизиона в зоне «Запад» (17 февраля) и команды Высшей лиги чемпионата Белоруссии «Витебск» (19 февраля).

Отметим, белорусский «Витебск» завершил прошлогодний сезона на 6-м месте при 16 участниках. В 30 матчах команда набрала 42 очка и отстала от лидирующей тройки на 13 очков. Дублёры с 54 очками в сезоне-2016 тоже финишировали шестыми.

Смоленский ФК «ЦРФСО», выступая в зоне «Запад» второго дивизиона российского Первенства, занимает 10-е место среди 14 участников. После 16 сыгранных матчей у смолян 16 очков, и они отстают от лидирующей тройки на 13 очков